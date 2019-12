Witten. An der Universitätsstraße in Witten sind ein Moped und ein Auto zusammengestoßen. Die Polizei hat die Straße gesperrt.

Universitätsstraße in Witten nach Unfall gesperrt

An der Universitätsstraße in Witten ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Moped und einem Auto gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten die beteiligten Fahrzeuge gegen 15.30 Uhr. Kurz darauf wurde die Straße voll gesperrt. Um 17 Uhr dauerte die Sperrung noch an.

Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Hausnummer 27, also zwischen den Einmündungen Hellweg und Am Steinhügel. Aktuell läuft die Unfallaufnahme noch. Details sind noch nicht bekannt.