Umbau des Saunagartens wird deutlich teurer

In der ehemaligen Eisdiele San Remo in Annen soll im August eine neue Kita eröffnen. Noch fehlt dem Träger allerdings die nötige Baugenehmigung um zu starten, wie Frank Schweppe im JuSchu mitteilte.

Die ebenfalls für August geplante Kita im ehemaligen Saunagarten an der Pferdebachstraße wird teurer als zunächst angekommen. Statt 500.000 Euro wird der Umbau 830.000 Euro kosten. Der Aussschuss nickte die zusätzlichen Mittel ab.

Der Ausbau der ev. Kita an der Brunebecker Straße in Rüdinghausen wurde bereits 2018 beschlossen, noch liegt der Förderantrag aber beim Landesjugendamt. Die Stadt will nun falls nötig in Vorleistung treten, um dort möglichst kurzfristig neue Plätze schaffen zu können.