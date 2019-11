Stadt Witten stellt 31 Millionen Euro für alle Kitas bereit

Witten. Das hört sich gut an: Die Wittener Kitas erhalten über 31 Millionen Euro von der Stadt. Doch es fehlen Plätze. Viele Kinder sind noch unversorgt.

Die knapp 60 Wittener Kindertageseinrichtungen erhalten im Kindergartenjahr 2019/20 über 31 Millionen Euro von der Stadt. Darin enthalten sind Landeszuschüsse in Höhe von 13 bis 14 Millionen Euro, so Heiko Müller vom Jugendamt. Weitere 3,4 Millionen Euro landen direkt als Zuweisungen in den Kitas. Dieses Geld ist zum Beispiel für Maßnahmen der Qualitätssicherung oder Sprachförderung gedacht.