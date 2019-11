Stadt Witten regelt Bußgelder für Umweltsünden neu

Die meisten Städte im Ruhrgebiet haben ihre Bußgelder für weggeworfene Zigarettenkippen, auf die Straße gespucktes Kaugummi, liegengelassene Hundehaufen und wilde Müllkippen vor wenigen Wochen saftig erhöht. Witten wollte zunächst nicht mitziehen – und wird jetzt nacharbeiten. Ein entsprechender Antrag der Wittener Bürger Gemeinschaft (WBG) hat Zustimmung in der letzten Sitzung des Rates gefunden.

Viel zu oft landen Zigarettenkippen auf der Straße statt im Mülleimer, kritisiert die WBG. Foto: Christof Koepsel / FUNKE Foto Services

Darin fordert die Partei, Bußgelder für Umweltvergehen den Bußgeldkatalogen der Nachbarkommunen anzupassen und diese Vergehen regelmäßiger zu kontrollieren. Die bisherigen Appelle der Verwaltung hätten nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt, begründet die WBG. Sie will nicht, dass Witten zu einem „Mülleimer“ verkommt. „Eine achtlos weggeworfene Kippe verseucht 60 Liter Wasser“, so Fraktionsvorsitzender Siegmut Brömmelsiek, den die Gedankenlosigkeit vieler Bürger aufregt.

Brömmelsiek: „Neulich stand 14 Tage ein Eisschrank in Annen herum“

„Gehen Sie mal durch den Ardeywald. Da haben Sie beim Spaziergang im nassen Laub ständig Tretminen unter den Sohlen“, weiß Brömmelsiek aus eigener Erfahrung. Er selbst sei dort auch mit seinem Hund unterwegs und habe immer Plastikbeutel dabei.

Auch ausgespuckte Kaugummis sind kein schöner Anblick auf den Straßen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Auch sei es eine Unsitte, dass an jeder Ecke Schrott abgeladen werde. Neulich, so der WBG-Vorsitzende, „stand 14 Tage lang ein Eisschrank an der Eckardtstraße in Annen“. Bußgelder für solche Vergehen müssten richtig wehtun, ereifert sich Brömmelsiek. Jemand, der vor Kurzem seinen ganzen Hausrat irgendwo in Hagen entsorgt hatte, sei zum Beispiel mit 4000 Euro zur Kasse gebeten worden. In Witten steht für solche Fälle keine konkrete Zahl in der internen Verwarngeldliste, erklärt Tobias Hahn, zuständiger Sachgebietsleiter beim Ordnungsamt. „Das ist eine Einzelfallentscheidung.“ Die sei unter anderem abhängig von Art und Menge des Mülls.

WBG: Umweltbewusstsein der Bürger muss geschärft werden

„Ich will den Rauchern oder Kaffeetrinkern, die ihren Becher nicht in den Mülleimer werfen, ja nichts“, sagt der Fraktionsvorsitzende. Aber das Umweltbewusstsein aller müsse geschärft werden. Auch die Stadt sei in der Pflicht, was Vorbeugung und Information in Sachen richtige Müllentsorgung angehe. So sollten, geht es nach der WBG, zum Beispiel Leerungszeiten von Abfallbehältern überprüft und eventuell nachgebessert werden. Nach Großveranstaltungen müssten Straßen auch mehrfach abgefahren werden.

Witten Wer Kleinmüll achtlos wegwirft, zahlt 20 Euro Bisher kostet das falsche Entsorgen einer Zigarettenkippe in Witten 20 Euro – so wenig wie in keiner anderen Stadt des Ruhrgebiets. Das gilt auch für auf den Boden gespuckte Kaugummis sowie für jede Art von Kleinmüll wie Pappbecher. Die Stadt Essen nimmt dafür jetzt 100 Euro. 125 Euro Bußgeld plus 32 Euro Bearbeitungsgebühren zahlt aber jetzt schon, wer die Hinterlassenschaft seines Lieblings auf Bürgersteig oder Wiese liegen lässt. Damit hat Witten tatsächlich eine Spitzenposition im Revier inne: Essen etwa nimmt selbst nach der Anpassung nur 100 Euro, Dortmund 75.

Für stärkere Kontrollen möglicher Umweltsünden plädierte CDU-Fraktionsvorsitzender Klaus Noske bei der Diskussion im Rat. „Sonst müssen wir auch die Bußgelder nicht erhöhen.“ Auch SPD-Fraktionschef Uwe Rath begrüßte eine „angemessene“ Anpassung der Bußgelder, gab aber zu bedenken, ob es überhaupt möglich sei, die Täter zu erwischen. Deshalb wurde der Antrag der WGB umformuliert: Die Stadt erhält den Auftrag zu prüfen, wie andere Städte mit Bußgeldern umgehen und ob engmaschige Kontrollen möglich sind.