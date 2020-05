Gerechtigkeit SPD Witten will Folgen der Corona-Krise gerecht verteilen

Witten. SPD Witten hat einen Katalog mit Corona-Forderungen aufgestellt. Mit ihnen sollen die Folgen der Pandemie sozial gerecht verteilt werden.

Die SPD Witten hat einen Corona-Forderungskatalog verabschiedet. Ziel solle es sein, die sozialen Folgen der Pandemie abzufedern und sozial gerecht zu verteilen. Mit ihren Forderungen wendet sich die Partei an die Bürgermeisterin, den Landrat, die SPD-Ratsfraktion, die SPD-Kreistagsfraktion sowie die örtlichen Abgeordneten im Landtag, Bundestag und im Europäischen Parlament.

So sollen etwa kommunale Wohnungsgenossenschaften und öffentliche Wohnungsunternehmen sowie private Kleinvermieter mit zinslosen Darlehen unterstützt werden. Für den Gesundheitsbereich wünscht sich die SPD Rettungsmaßnahmen auch für bisher unberücksichtigte Bereiche. „Arbeits- und Belastungsstandards für Beschäftigte müssen auch in Krisenzeiten eingehalten werden, eine Aufwertung des Berufes muss sich auch finanziell und in den Arbeitsbedingungen und -zeiten widerspiegeln“, betont Stadtverbandsvorsitzender Axel Echeverria.

SPD Witten fordert Kurzarbeitergeld von 80 Prozent des Nettolohns

Bezieher von Kurzarbeitergeld sollen mindestens 80 Prozent des Nettolohns ab dem ersten Monat erhalten, tariflich oder „notfalls durch staatliches Eingreifen“. Für Kinder und Jugendliche, die durch das sogenannte „Homeschooling“ benachteiligt werden, fordern die Sozialdemokraten einheitliche und verbindliche Förderregelungen – z.B. für die Anschaffung von digitalen Lerngeräten wie Tablets.

Kultur und Sport seien „zentrale Eckpfeiler gesellschaftlichen Zusammenlebens“ und bräuchten gesonderte Hilfsprogramme. Diese Maßnahmen könnten finanziert werden durch „eine Abgabe besonders hoher Vermögen von über zehn Millionen Euro, eine Anhebung des Spitzensteuersatzes und die Wiedereinführung der Vermögenssteuer“, so Echeverria.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.