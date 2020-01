Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seit 2003 nur noch eine Entbindungsstation

2003 wurde die Entbindungsstation im Ev. Krankenhaus geschlossen: Es gab nicht mehr genug Entbindungen pro Jahr, viele werdende Eltern bevorzugten das Marien-Hospital mit seiner angeschlossenen Kinderklinik.

Das Marien-Hospital profitiert auch von weiteren geschlossenen Geburtskliniken, etwa in Hattingen. Jährlich steigt deswegen die Zahl der in Witten entbundenen Kinder an.