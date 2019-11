Rhein-Ruhr Philharmonie brilliert mit Festkonzert in Witten

Seit 30 Jahren gehört die Rhein-Ruhr Philharmonie zum festen Bestandteil des Wittener Musiklebens. Mitglieder des Orchesters sind Musikstudenten, Musiklehrer und engagierte Laien. Bekannte Dirigenten haben das Orchester mittlerweile zu einem Klangkörper geformt, der den Vergleich mit professionellen Orchestern nicht zu scheuen braucht. So auch Thomas Schlerka, Dirigent des Jubiläumskonzertes am Sonntagabend (24.11.) im Saalbau.

Thomas Schlerka inspirierte als Dirigent zu klangvollem Spiel

Bereits in der Vergangenheit hat Schlerka – derzeit Chefdirigent der „Bayer Symphoniker“ in Krefeld-Uerdingen – wiederholt bewiesen, dass er die Musiker zu besonders klangvollem und präzisem Spiel inspirieren kann. Das zeigte sich gleich bei Maurice Ravels berühmten „Bolero“, welcher das mit klassischen Highlights garnierte Programm eröffnete. Das Orchester verstand es meisterhaft, diesen nur aus zwei Themen bestehenden Tanz vom fast unhörbaren Pianissimo spannungsgeladen bis zum ekstatischen Höhepunkt zu steigern, bevor die Musik abrupt zusammenbricht.

Sopranistin Inga Balzer eröffnete solistischen Teil des Abends

Die Essener Sopranistin Inga Balzer eröffnete den solistischen Teil des Abends. Ihre klangvolle und sehr lyrisch gefärbte Stimme passte genau zu den folgenden zwei Programmpunkten. Das Orchestermitglied Bernd Johannes Wolf (Kontrabass) komponierte die „Three Songs of Shattering“ für Sopran und Orchester. Dieses von Melancholie, Resignation und Rückblick auf glücklichere Tage geprägte Werk ist stark lyrisch geprägt und wurde von der Solistin überzeugend vorgetragen.

Erwähnenswert ist auch die farbige und sehr subtile Instrumentierung, welche die verschiedenen Gemütslagen unterstreicht. Romantische Träumereien bescherten die „Vier Lieder“ von Richard Strauss. Im Titel „Der Morgen“ wurde die Sängerin mit einem klangvollen Violinsolo von Konzertmeister Dr. Stefan Fromm begleitet.

Klassischer Teil mit Beethoven und Brahms

Danach wurde es klassisch. Bernhard Bücker war der Solist in Beethovens Klavierkonzert Nr.3 in c-moll. Mit präzisem Anschlag und klassischer Klarheit stellte der bescheiden auftretende Musiker das Werk in den Vordergrund und verzichtete weitgehend auf persönliche Freiheiten. Im feierlich vorgetragenen Largo ließ er aber doch Einblicke in seine musikalische Persönlichkeit zu. Mit der „Akademischen Fest-Ouvertüre“ von Johannes Brahms ließ das Orchester einen eindrucksvollen Konzertabend ausklingen.