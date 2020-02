Rettungsdienst: Klage zu Lasten der Steuerzahler im EN-Kreis

Witten. Der Landrat hat die Stadt Witten auf Schadensersatz in Millionenhöhe verklagt. Die CDU fragt nun nach den Auswirkungen auf den Haushalt.

Nachdem im Januar 2020 ein Gutachten zu den Fehlabrechnungen der Rettungsdienstgebühren erstellt wurde, scheint die Schuldfrage weiterhin ungeklärt. Durch falsche Abrechnungen fehlen dem Ennepe-Ruhr-Kreis 7,5 Millionen Euro. Landrat Olaf Schade (SPD) sieht die Schuld bei der Stadt Witten und klagt auf Schadensersatz. Die Wittener CDU fragt nun die Stadtverwaltung, welche Folgen dies für die Steuerzahler hat.

CDU-Ratsherr Simon Nowack äußerte sich fassungslos über die neuesten Geschehnisse: „Im Zusammenwirken zwischen EN-Kreis und Stadt Witten ist es ganz offensichtlich zu erheblichen Fehlern in Millionenhöhe zu Lasten der Steuerzahler gekommen und es soll niemand dafür zuständig sein? Das ist mehr als unglaubwürdig.“

Wenn der SPD-Landrat statt einer Lösung lieber den juristischen Weg mit einer Klage gegen die SPD-Bürgermeisterin suche, werde deutlich, wie schlecht die Kommunikation des Landrates mit der Stadt Witten sei. In Anbetracht der Kreistags- und Landratswahlen in diesem Jahr möchte sich der Landrat aus der Verantwortung stehlen und diese auf die Stadt Witten abwälzen, so vermutet Nowack.

Schadenersatzforderung hat Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Witten

Der Landrat hat die Stadt Witten auf Schadenersatz in Höhe von fünf Millionen Euro verklagt. Die CDU Fraktion im Wittener Stadtrat befürchtet durch die Klage des Ennepe-Ruhr-Kreises erhebliche Gefahren für den Haushalt der Stadt Witten. Aufgrund der ohnehin schwierigen finanziellen Situation der Stadt Witten sei die Gefahr gegeben, dass die Bürger durch eine Strafzahlung zusätzlich belastet werden müssten. Das müsse unbedingt vermieden werde, fordert Nowack.