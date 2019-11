Rätseln Sie mit: Wo war Witten einst zu Ende?

Dieses Ortsausgangsschild steht schon lange nicht mehr an dieser Stelle, denn hier gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten keinen Ortsausgang mehr ist. Und daraus ergeben sich unsere üblichen Fragen: Wo war das, wohin ging es da und was für Bauten sind dahinter zu sehen?

Wie gesagt, das Schild ist weg, fast alles andere aber ist noch da – wenn auch leicht verändert. Auf einem der Bauten im Hintergrund ist ein Schild zu sehen mit dem Firmennamen, das der Fotograf natürlich unkenntlich gemacht hat. Schreiben oder mailen Sie uns Ihre Lösung, Erinnerungen und Erlebnisse bis Dienstag an: WAZ-Lokalredaktion, Bahnhofstr. 33, 58452 Witten oder per Mail an @waz.de