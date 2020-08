Polizei Radfahrerin stürzt in Witten, kann sich aber nicht erinnern

Witten/Bochum. Eine junge Radfahrerin wurde verletzt auf einem Bürgersteig in Witten aufgefunden. Sie scheint gestürzt zu sein, kann sich aber nicht erinnern.

Eine 22-jährige Pedelec-Fahrerin wurde in Witten verletzt auf dem Bürgersteig liegend aufgefunden. Die Polizei rätselt, was mit der Bochumerin am Sonntagnachmittag, 9. August, auf der Gasstraße passiert ist.

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Witten bemerkte die junge Frau gegen 17.10 Uhr – sie lag auf dem Bürgersteig der Gasstraße in Höhe der Hausnummer 1. Die 22-Jährige war zwar ansprechbar, konnte aber nicht erklären, wie es zu dem Unfall gekommen war. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Polizeibeamte nahmen den Unfall auf und schlussfolgerten, dass die Pedelec-Fahrerin wahrscheinlich in Richtung Ruhrstraße unterwegs gewesen war. Ob sie mit oder ohne Fremdeinwirkung stürzte, ist derzeit unklar. Um nachvollziehen zu können, wie sich der Unfall genau abgespielt hat, bitten die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats unter 0234 - 909 5206 um Zeugenhinweise.

