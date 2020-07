Polizei: Unfallbeteiligte aus Witten schießen auf Fahrer

Die Polizei ermittelt nach dem Unfall und den Schüssen in Dortmund. Beteiligt war auch ein Auto aus Witten.

Witten. Einem Auffahrunfall nachts in Dortmund sollen Schüsse gefolgt sein, wenngleich nur mit einer Schreckschusspistole. Spielten da Wittener Wildwest?

Nach einem Unfall nachts in Dortmund soll ein Insasse eines Geländewagens aus Witten auf den flüchtenden, mutmaßlichen Verursacher geschossen haben.

Laut Polizei stand das Auto aus Witten gegen 0.30 Uhr bei Rot am „Baroper Marktplatz“, als ein weißer Kastenwagen von hinten ungebremst auffuhr. Dessen Fahrer entfernte sich nach Angaben der Ermittler in Richtung Stockumer Straße. Daraufhin soll offenbar mit einer Schreckschusswaffe in Richtung des wegfahrenden Kleintransporters geschossen worden sein.

Poizeistreife nimmt alle Beteiligten mit zur Wache

Eine Polizeistreife stoppte den mutmaßlichen Unfallfahrer, einen 54-Jährigen aus Hannover. Alle Unfallbeteiligten wurden zur nächsten Wache gefahren. Die Polizisten stellten die Schusswaffe und den Wagen des 54-Jährigen sicher. Am Steuer des Geländewagens aus Witten saß laut Polizei eine 53-Jährige mit einem 40-jährigen Beifahrer. Ermittelt wird nun unter anderem wegen Verkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung und Nötigung.