Orkantief Sabine: Noch fährt kein Zug von oder nach Witten

Zugverkehr aufgrund des Unwetters eingestellt: Das verkünden die eletronischen Anzeigetafeln auf Bahnsteig 4 des Wittener Hauptbahnhofs am Montagmorgen (10.2.).

Witten. Viele Berufspendler kommen morgens am Wittener Hauptbahnhof nicht weg. Denn Orkantief „Sabine“ hat nicht nur den Fernverkehr der Bahn lahmgelegt.

Orkantief Sabine hat sich in Witten am frühen Montagmorgen (10.2.) zwar deutlich abgeschwächt. Trotzdem haben viele Pendler im öffentlichen Nahverkehr Probleme, zur Arbeit zu kommen. Nur Bus und Straßenbahn fahren. Der Bahnverkehr liegt – Stand 7.30 Uhr – noch komplett lahm.

Vergeblich warten am frühen Morgen viele im Wittener Bahnhof auf den Zug zum Job. Doch ob Hagen, Bochum, Essen oder Dortmund – Fehlanzeige. Nichts fährt, nichts kommt. Dabei hieß es ja immer nur, der Fernverkehr sei eingestellt worden. Doch auch die Regionalzüge fahren nicht oder allenfalls mit ganz viel Verspätung.

Ralf Böhler hat sich von Dortmund-Oespel mit dem Bus nach Witten durchgeschlagen, in der Hoffnung, dann mit der Regionalbahn weiter nach Essen zu kommen. Der RE 16 habe eine Dreiviertelstunde Verspätung, zeigt ihm die Bahn-App an. Nun hofft der Wirtschaftsinformatiker noch auf die RB 40. „Sie soll in acht Minuten kommen“, sagt der 57-Jährige. Doch auch die diese Hoffnung zerschlägt sich mit der nächsten Lautsprecherdurchsage. „Info zu RB 40, Abfahrt 7.14 Uhr. Zug fällt heute aus!“

So geht es vielen an diesem regnerischen und immer noch stürmischen Morgen. Ob Medizinstudentin oder Büroangestellte – keiner kommt weiter. Manche teilen sich ein Taxi, andere steigen auf den Bus um. Sigrid Schalk (54) muss nach Hagen. Regulär sollte ihr Zug um 6.57 Uhr fahren, dann war von zehn Minuten Verspätung die Rede. Mit der nächsten Ansage um 7.12 Uhr hat sich auch das erledigt. „Aufgrund des Unwetters wurde der Zugverkehr bundesweit eingestellt.“