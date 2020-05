Neunjähriger Wittener verletzt sich bei Sturz mit Rad

Witten. Ein Verkehrsunfall hat sich auf dem Marktweg in Witten ereignet. Ein neunjähriger Junge ist mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich verletzt.

Ein Neunjähriger ist mit seinem Fahrrad gestürzt – wohl ohne Fremdverschulden.

Der Junge fuhr mittags auf dem Marktweg in Richtung Herdecker Straße. In Höhe der Einmündung der Straße „Am Hang“ wollte er von der Straße nach rechts auf den Gehweg fahren. Dabei verlor er die Kontrolle über das Rad. Er stürzte, verletzte sich dabei und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall hat sich bereits am Freitag ereignet, wie die Polizei jetzt mitteilt.