Netzbetreiber kontrolliert Leitungen in Witten aus der Luft

Witten. Amprion kontrolliert derzeit seine Leitungen wieder mit dem Hubschrauber. Witten ist im August an der Reihe.

Auch in diesem Jahr prüft Netzbetreiber Amprion seine Höchstspannungsleitungen wieder vom Hubschrauber aus. Die Flüge starten diese Woche und dauern voraussichtlich bis Mitte August. Witten und Umgebung sind in der Woche vom 3. bis 7. August an der Reihe.

Kontrolliert werden insgesamt rund 4500 Freileitungsmasten und etwa 1250 Kilometer Freileitungen in einem Gebiet zwischen Meppen im Norden, Wuppertal im Süden, Bochum im Westen und Ostwestfalen im Osten.

Kontrolle ist für Piloten eine Herausforderung

Für Piloten ist die Kontrolle der Leitungen aus der Luft immer wieder eine Herausforderung, da sie zum Teil in niedriger Flughöhe sehr nahe an die Masten und Leitungen heranfliegen müssen. Mit an Bord sind neben dem Piloten zwei Mitarbeiter des Netzbetreibers.

Bei einer Fluggeschwindigkeit von 20 bis 25 Stundenkilometer kontrollieren die Amprion-Mitarbeiter die Freileitungen. Aus der Luft sind viele Schäden leichter erkennbar als vom Boden. Sie suchen nach Seilschäden, defekten Isolatoren oder Schäden am Mastgestänge. Sie achten auf Bäume, die zu nahe an Leitungen heranwachsen, auf Reifenstapel in Mastnähe oder Plastikplanen in den Leitungen.

Schon seit etwa 30 Jahren werden Freileitungen vom Hubschrauber aus kontrolliert. Das ergänze die Überprüfung durch Ablaufen der Leitungen und Absteigen der Maste, so Amprion. Innerhalb weniger Wochen erhält der Dortmunder Netzbetreiber so einen Überblick über das vollständige Höchstspannungsnetz.

