Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nächstes großes Werk ist die Schöpfung

Der Ama-Deus Chor wurde 2003 als Oberstufenchor der Rudolf-Steiner-Schule Witten. Inzwischen singen rund 50 Mitglieder zwischen 15 und 82 Jahren regelmäßig mit, knapp 40 Prozent von ihnen sind Männer.

Nächstes großes Konzert ist die Aufführung der „Schöpfung“ von Haydn am 5. Juni 2020 im Saalbau und am 6./7. Juni in der Erlöserkirche in Annen.

Der Chor probt mittwochs von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Steiner-Schule an der Billerbeckstraße. Interessenten werden gebeten, sich vorab bei Susanna Dornwald zu melden: amadeuswitten.de