Mit diesen Kandidaten gehen die Piraten Witten in die Wahl

Gehen für die Piraten in Witten in der anstehenden Kommunalwahl ins Rennen: v.l.n.r. Dr. Werner Segschneider (Listenplatz 4), Stefan Borggraefe (Platz 1), Elaine Bach (Platz 2), Maria Bach (Platz 5) und Patrick Bodden (Platz 3).

Witten. Die Wittener Piraten haben ihre Kandidaten für die Kommunalwahl gekürt. Auf Platz zwei und fünf stehen junge Frauen.

Die Piraten haben ihre Kandidaten für die kommende Kommunalwahl in Witten aufgestellt. Als Nummer eins auf der Liste geht Stefan Borggraefe ins Rennen um einen Sitz im Stadtrat. Der Softwareentwickler arbeitet derzeit als Fraktionsgeschäftsführer im Ruhrparlament und ist gleichzeitig Bürgermeisterkandidat seiner Partei.

Man wolle die erfolgreiche Arbeit der Fraktion im Stadtrat fortsetzen, so der 44-Jährige. So planen die Piraten etwa, sich weiterhin für die Einführung von Rats-TV einzusetzen. Zuletzt seien den anderen Fraktionen die Argumente dagegen ausgegangen. „Wir Piraten freuen uns schon darauf, diesen Antrag in der nächsten Wahlperiode erneut zu stellen und so den Stadtrat gläsern zu machen“, sagt Borggraefe.

Piraten wollen, dass Witten nachhaltiger und kinderfreundlicher wird

Auf Platz zwei der Reserveliste folgt Elaine Bach, die im Bereich E-Learning an der FH Dortmund und im Unverpackt-Laden „Füllbar“ arbeitet. In ihrer Heimatstadt sieht die Kommunikationsdesignerin viel Potenzial. Etwa die Kunst- und Kulturszene, das Wiesenviertel und die vielen Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Initiativen. „Und ich weiß, dass hier noch so viel mehr gehen könnte. Wir könnten noch so viel nachhaltiger oder kinderfreundlicher sein. Ich hab richtig Bock diese Stadt als Ratsmitglied mitzugestalten und die junge, weibliche Perspektive zu vertreten“, so die 32-Jährige.

Auf Platz drei wurde der 42-jährige Frührentner Patrick Bodden gewählt, der bereits behindertenpolitischer Sprecher der Piratenpartei Ennepe-Ruhr ist. „Ich will Witten barrierefrei machen und für mehr Akzeptanz für Menschen mit Behinderung sorgen“, sagt Bodden. Auch die Zustände in den städtischen Wohnungslosenunterkünften müssten endlich durch ein modernes Konzept der dezentralen Unterbringung mit passendem sozialarbeiterischen Konzept ersetzt werden.

Auf den weiteren Plätzen folgen der Arzt Dr. Werner Segschneider (69) und die Sozialwissenschaftlerin Maria Bach (38). Insgesamt haben die Piraten elf Listenplätze gewählt und treten in allen 25 Wittener Direktwahlbezirken an.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.