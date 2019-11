Fridays for Future Klimawoche von Studenten der Uni Witten startet am Montag

Witten. Die „Students for Future" von der Uni Witten laden ab Montag zur Klimawoche ein. Geplant sind Vorträge, Workshops und Diskussionen.

Seit Monaten gehen vor allem junge Menschen bei „Fridays for Future“ auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu streiken. Auch an Hochschulen werden Fragen nach Nachhaltigkeit und Umweltschutz drängender. Deshalb beteiligen sich Studierende als „Students for Future“ immer stärker an den Protesten und haben vom 25. bis 29. November 2019 zu einer bundesweiten „Public Climate School“ aufgerufen. Auch die Wittener machen mit. Sie laden gemeinsam mit dem Initiativlabor (Nachhaltigkeits-Büro) und den studentischen Initiativen Bochumbolzt und oikos zu einer Klimawoche mit öffentlichen Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden an verschiedenen Veranstaltungsorten ein.

Diskussion mit der Bevölkerung

Die Studierenden wollen die Aktion nutzen, um über Klimaschutz zu informieren, sich mit anderen auszutauschen und weiterzubilden. Darum geht es auch Fabio Moyzes von „Students for Future“ an der Uni Witten: „Ich organisiere die Klimawoche mit, da ich als Student und Teil der jungen Generationen einen wertvollen inhaltlichen Beitrag zur Debatte leisten möchte. In den Veranstaltungen wollen wir Bürgerinnen und Bürger aus allen Bevölkerungs- und Altersgruppen zusammenbringen und an dieser Debatte teilhaben lassen.“

Beim letzten Klimastreik im September kamen Hunderte auf den Rathausplatz in Witten. Foto: Bastian Haumann / Funke Foto Services GmbH

Die Klimawoche startet am Montag (25. November) im Unikat mit einer Informationsmesse rund um die Themen Klima und Nachhaltigkeit. Weitere Programmpunkte sind unter anderem Vorträge von Thomas Jorberg (GLS Bank) und Johannes Thema (Wuppertal Institut), eine Podiumsdiskussion zur Klimakrise in Witten und ein Planspiel, das Studentinnen der UW/H entwickelt und organisiert haben. Sie beschäftigen sich darin mit der Frage, wie man vor dem Hintergrund des menschgemachten Klimawandels generationenübergreifende Gerechtigkeit herstellen kann. Die Woche endet am Freitag (29. November) mit einem globalen Klimastreik.

Klimabewusstsein in Witten verbessern

„Wir sind zum einen Kooperationsstelle für studentische Initiativen und kümmern uns zum anderen auch um die nachhaltige Entwicklung der UW/H. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, in der Klimawoche beides miteinander zu vereinen und uns gemeinsam mit engagierten Studierenden und Initiativen für ein besseres Klimabewusstsein in der Uni, mit der Uni und um die Uni herum einzusetzen“, sagen Barbara Herr, Flora Dicke und Leona Schupp vom Initiativlabor. Veranstaltungsorte der Klimawoche sind die Uni Witten/Herdecke (Alfred-Herrhausen-Straße 50), das Unikat (Bahnhofstraße 63) sowie das Ardey Hotel (Ardeystraße 11). Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos.

Aktuelle Informationen zu allen Events gibt es auf der Veranstaltungsseite der Klimawoche unter uni-wh.de/klimawoche

Alle Veranstaltungen im Überblick:

Montag, 25. November: Klimamarkt „Bewegung“ 17 bis 19 Uhr, Unikat, Bahnhofstraße, Messe mit Angeboten und Akteurinnen sowie Akteuren zum Thema Klima und Nachhaltigkeit in Witten, organisiert von Bochumbolzt. Anschließend Podiumsdiskussion: „Klimakrise in Witten: Was bedeutet sie für uns, Leben und Arbeit? 19 bis 20.30 Uhr, Unikat, Organisiert von „Students for Future“

Dienstag, 26. November: Vortrag „Ein Hebel der Finanzinstitute“ von Thomas Jorberg (GLS Bank), 18.30 bis 20.30 Uhr, Unikat, Vortrag im Rahmen der SISS (Sustainable Innovator Speaker Series) von oikos Witten/Herdecke

Mittwoch, 27. November: Vortrag und Workshop „ZNU goes Zero – In fünf Schritten zu Unternehmensführung an der UW/H“, 16 bis 17.30 Uhr, Ardey-Hotel, organisiert vom Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung (ZNU) der Universität Witten/Herdecke. Anschließend Vortrag „Deutschland sucht das Klimapaket“ von Johannes Thema (Wuppertal Institut),18 bis 19.30 Uhr, Ardey- Hotel, organisiert von „Students for Future“

Donnerstag, 28. November: Fish-Bowl-Diskussion „Handeln fürs Klima?!“, 15 bis 17 Uhr, Audimax der Universität Witten/Herdecke, mit Prof. Martin Butzlaff (Präsident der Uni), Nele Hoge (Netzwerk N), Eva Junge (Umweltpsychologin) und Patrick Schulz (Bochumbolzt). Moderation: Annika Taubert (Netzwerk N). Anschließend: Planspiel „Das Flüstern der Zukunft“, 18 bis 20 Uhr, Raum 1.126 im Campusgebäude der Uni, entwickelt und organisiert von UW/H-Studentinnen.

Freitag, 29. November: Globaler Klimastreik, 12 Uhr.