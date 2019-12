Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein Briefmarkenhändler mehr in Witten

Lange gab es in Witten zwei Briefmarkenhändler: einen an der Johannisstraße und einen an der Poststraße. Als diese aufgaben, fuhren viele Wittener Philatelisten zu einem Geschäft am Bochumer Hauptbahnhof.

Der Hevener Sammler Heinrich Wilhelm Sennhof muss inzwischen bis Dortmund fahren, um bestimmte Sonderbriefmarken zu ergattern. Immerhin: Seine erste Briefmarke stammt von 1949, ab 1952 hat er kontinuierlich gesammelt und besitzt viele Serien komplett.