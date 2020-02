Karneval in Witten: Die schönsten Fotos aus der Werkstadt

9 / 26

Gute Laune und ein tolles Programm für die Kids

Benedict, 3, Nachwuchsfeuerwehrmann, schaut auf dem Arm von Mutter Denise selbstbewußt in die Kamera am 23. Februar 2020 beim Kinderkarneval in der Werkstadt an der mannesmannstraße in Witten Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Foto: FUNKE Foto Services