Die Feuerwehr musste am Sonntag (17.5.) zum Rheinischen Esel ausrücken. Am Güterbahnhof Witten-Ost hatte es gebrannt.

Feuerwehr Jugendliche zündeln am Güterbahnhof Witten-Ost

Witten. Am Güterbahnhof Witten-Ost hat es am Sonntag (17.5.) gebrannt. Jugendliche sollen gezündelt haben. Der Rheinische Esel wurde kurz gesperrt.

In einem Gebäude des Güterbahnhofs Witten-Ost am Rheinischen Esel hat es am Sonntagnachmittag (17.5.) gebrannt. Um kurz nach 15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert.

Jugendliche hatten sich offenbar Zugang zu dem Keller verschafft und dort gezündelt. Passanten haben beobachtet, wie sie noch vor dem Eintreffen von Feuerwehr und Polizei aus dem Gebäude flüchteten. Das Ganze sei glimpflich abgelaufen, so die Wehr. Es habe nur ein wenig gequalmt. Der Rauch sei aber draußen zu sehen gewesen. Der Fahrradweg auf dem Rheinischen Esel musste im Bereich Pferdebach-/Westfalenstraße kurzzeitig gesperrt werden.