Jubiläumstour startet in Herne

Zu den „Free Bears“ gehören Carsten Aufermann (Drums, Vocals), Jörg Fuchs (Git, Voc) und Reinhold Brieseck (Bass, Voc). Aufermann ist im richtigen Leben im Außendienst als Berater für industrielle Reinigungsgeräte. Fuchs ist Dozent für Pflegeberufe. Brieseck war als Speditionskaufmann tätig. Sie suchen übrigens einen neuen vierten Mann.

Insgesamt hat die Band fünf Alben und eine Single produziert. Das neue Album kostet 15 Euro. Es ist im Handel und bei den Musikern direkt zu haben. Wer die drei live hören möchte: Sie starten mit ihrer Best-of-Jubiläumstour am Samstag, 1. Februar, in der Herner Kulturbrauerei Hülsmann und am Dienstag, 4. Februar, bei der IGM in Sprockhövel. Weitere Info. www.freebears.net