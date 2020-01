Jahresrückblick Witten: Diese Themen bewegten - Teil 2

Witten. Die Rekord-Hitze und Dürre prägte unsere Berichterstattung im Sommer. Doch es drehte sich nicht alles um Schweißperlen und ersehnte Abkühlung. Hier der zweiter Teil unseres Jahresrückblicks 2019, von Juli bis Dezember.

Juli: Hitze, Hitze, Hitze

Nur im Schatten hielt man es am 25. Juli aus. Denn in der prallen Sonne zeigte das Thermometer unglaubliche 45,7 Grad an – Kessi (12, oben im Bild) hielt das Beweisstück im Freibad gut sichtbar fest. So heiß war es in Witten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie.

Kein Wunder, dass sich im Bad an der Herdecker Straße die Besucher auf der Suche nach etwas Abkühlung nur so tummelten. Dass der Besucherrekord von 4.632 Gästen im Juni an diesem Tag nicht geknackt wurde lag vermutlich nur daran, dass viele Familien in der ersten Ferienhälfte wohl schon in den Urlaub gefahren waren. Immerhin kamen 3.500 Menschen. Während es im Freibad Wasser genug gab, sorgte sich die Feuerwehr vor allem um die Waldbrandgefahr, verhängte Warnstufe vier – von fünf möglichen.

Für Aufregung sorgte am 10. Juli ein brennendes Feld am Brückenkamp in Heven. Dichte Rauchwolken waren weithin zu sehen. Die Wittener Feuerwehr verhinderte letztlich schlimmeres.

August: Zeltfestival und Zwiebelkirmes

Beim Zeltfestival brachte die finnische Rockband „Sunrise Avenue“ um Frontmann Samu Haber die Besucher gleich zum Auftakt in Wallung. Insgesamt 140.000 Besucher fanden 2019 den Weg an den Kemnader See – 10.000 mehr als im vergangenen Jahr. 17 Tage lang gaben Künstler aller Couleur gut 37 Gastspiele. Am letzten Abend hieß es dann „Yippie Yippie Yeah!“ als „Deichkind“ es noch einmal richtig krachen ließen und das Festival zusammen mit 5.000 Feierwütigen im ausverkauften Sparkassenzelt furios beendeten.

Traumwetter herrschte zum Auftakt der 596. Wittener Zwiebelkirmes. Wieder einmal säumten hunderte Bürger die Bahnhofstraße, über die der historische Festumzug in Richtung Kirmesgelände rollte. In Erinnerung an die einstige Sackträgergilde gingen natürlich auch wieder die stärksten und schnellsten Läufer Wittens beim Zwiebelträgersacklauf auf der Ruhrstraße an den Start.

September: List-Gruppe bekommt Zuschlag für Kornmarkt-Bebauung

Die Stadt Witten konnte sich in Verhandlungen mit dem Investor für die neue Kornmarkt-Bebauung, der Markus-Bau GmbH aus Bochum, nicht einigen. Das Ende der Pläne war das aber nicht. Denn den Zuschlag bekam im September die List Gruppe aus Nordhorn – zweiter Sieger des Investorenwettbewerbs. Voraussichtlich ab Ende 2020/Anfang 2021 soll die geplante Bebauung starten.

Oktober: Parkgebühren am Heveney starten

Schrankenanlagen und Parkautomaten prägen das Bild am Freizeitbad Heveney schon seit dem Sommer. Aber erst Ende Oktober gingen die Schranken wirklich runter. Gäste des Freizeitbades sollen so schneller einen der 400 Parkplätze finden. Sie bekommen die Parkgebühr wieder erstattet. Wer nur zum See will, muss zahlen oder sich einen kostenlosen Parkplatz in der Nähe suchen.

Dezember: Kopf der Jugendbande wird verurteilt

Ein Jugendlicher aus Wetter hat 2018 monatelang mit einer Bande in Witten für Unruhe gesorgt. In der Johannisstraße (Bild) sollen die Heranwachsenden einen Thai-Massage-Salon überfallen haben. Der Kopf der Bande wurde geschnappt und stand in diesem Jahr in Hagen vor Gericht. Im Dezember wurde er zu einer Jugendstrafe verurteilt.