Hier gibt es Karten

Karten für die Saalbau-Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf unter anderem an der Saalbaukasse (02302/581 2441), im Tourist- & Ticket-Service an der Marktstraße 7, ( 02302/19433), im Online-Ticket-Shop des Kulturforums (kulturforum-witten.de) sowie an allen bekannten CTS-VVK-Stellen.

Zum Vorverkaufspreis (VKK) kommen in der Regel Gebühren hinzu. Das Saalbau-Programm findet man auch unter www.kulturforum-witten.de.