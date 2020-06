Wittener Grüne gehen mit bunter Liste in die Kommunalwahl

Witten. Die Grünen in Witten haben ihre Kandidaten für den Kommunalwahlkampf aufgestellt. Dabei sind viele neue Gesichter – und sehr viele Frauen.

Der Wittener Ortsverband der Grünen hat seine Kandidaten für die Kommunalwahl aufgestellt. 16 Frauen und 14 Männer aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten und aus unterschiedlichen Altersgruppen bewerben sich für die Partei um ein Ratsmandat.

Angeführt wird die Liste erneut von Birgit Legel Wood und Jan Richter. Aber schon ab Platz drei finden sich viele Menschen, die im Wittener Rat noch nicht bekannt sind. Viele der neuen Bewerber konnten aber auf ein gesellschaftliches Engagement verweisen, so die Grünen. Etwa in der Jugendarbeit, für eine Verkehrswende oder bei Fridays for Future. Wichtige Themen aus Sicht der Grünen, die in den Bewerbungsreden immer wieder angesprochen wurden, waren etwa Bildung, Kultur, Stadtteilentwicklung, Gesundheitspolitik, Gleichberechtigung, Inklusion und natürlich immer wieder die Umwelt- und Klimapolitik.

Mindestens jeder zweite Listenplatz der Wittener Grünen ist mit einer Frau besetzt

„Ich freue mich sehr über unsere sehr diverse Liste, auf der einerseits viel Erfahrung und andererseits auch viele frische Ideen zu finden sind“, sagt Spitzenkandidatin Birgit Legel Wood. „Wahrscheinlich sind wir die einzigen, die mindestens jeden zweiten Platz mit einer Frau besetzt haben.“ Auch wenn derzeit noch nicht absehbar sei, wie der Wahlkampf zu Zeiten der Corona-Pandemie aussehen wird, sehe sie der Auseinandersetzung mit den anderen Parteien sehr entspannt entgegen. „Wir wollen eine ökologische und soziale Stadt, und wir haben das richtige Programm und auch die richtigen Menschen, um die Zukunft unserer Stadt nachhaltig zu gestalten“, so Legel-Wood. Auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten verzichtet die Partei aber.

Diese Menschen schicken die Grünen ins Rennen – in Klammern steht der jeweilige Listenplatz: Birgit Legel Wood (1), Jan Richter (2), Alina Blum (3), Christian Walker (4), Liane Baumann (5), Dr. Ralf Schulz (6), Lilo Dannert (7), René Adiyaman (8), Ulrike Heine (9), Paul Wood (10), Dr. Edeltraud Priddat (11), Arnold Evertz (12), Katharina Saelzer (13), Bernd Hoeber (14), Dr. Silke Haas (15), Luca Dreher (16), Juliane Schell(17), Leander Holtz (18), Cornelia Kirschbaum (19), Marco-Sandor Fußy (20), Katja Beißwänger (21), Niclas Kotthaus (22), Susanna Ahlborn (23), Christian Bethführ (24), Anna Hürten (25), Timo Kirschbaum (26), Teuta Cilic (27), Michael Kapmeyer (28), Lea Lieberich (29), Ursula Ahlborn (30).

