Fridays for Future: Auch in Witten wird wieder demonstriert

Witten. In Witten wollen an diesem Freitag wieder hunderte Menschen für das Klima auf die Straße gehen. Diesmal startet der Demo-Zug nicht am Rathaus.

Erneut gehen auf der ganzen Welt Millionen Menschen für das Klima beim vierten „globalen Klimastreik“ auf die Straße. Auch in Witten ist am Freitag (29.11.) eine Demonstration geplant.

Ab 12 Uhr versammeln sich die Teilnehmer auf dem Ossietzkyplatz an der Wideystraße und ziehen dann durch die Innenstadt. Angemeldet sind rund 1000 Demonstranten. Die Polizei rechnet während der Demo mit leichten Verkehrsbehinderungen. Der Demo-Zug durch die Innenstadt startet diesmal nicht wie sonst auf dem Rathausplatz, weil dort Weihnachtsmarkt ist. An der letzten Demo in Witten hatten sich bis zu 1500 Menschen beteiligt, nicht nur Schüler.

Vorträge und Diskussionen an der Uni Witten zur „Klimawoche“

Schon am Anfang der Woche haben die „Students for Future“ an der Uni Witten/Herdecke zur „Klimawoche“ mit Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops aufgerufen. Den Abschluss bildet nun der globale Klimastreik. Denn das Thema „Klima“ könnte aktueller nicht sein. Der Bundestag berät an diesem Freitag das Klimapaket. Am Montag (2.12.) startet dann die UN-Klimakonferenz in Madrid.