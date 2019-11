Es ist gut, dass Straßenmusik in Witten bald erlaubt ist

Haben Sie sich auch schon gefragt, warum in der Fußgängerzone nur ganz selten Straßenmusiker zu sehen sind? Das liegt daran – was viele nicht wissen –, dass in Witten verboten ist, was andere Städte erlauben. Gut, dass sich das demnächst ändern wird. Schließlich erhalten Menschen so eine Chance, ihr Können zu präsentieren und ein wenig Geld zu verdienen.

Natürlich ist nicht immer schön, was die Umgebung da zu hören bekommt. Aber, hey, es ist nicht von Dauer. Maximal eine halbe Stunde sollen die Musiker nach Dortmunder Vorbild am selben Platz verweilen. Wer aber schon einmal durch die Nachbarstadt gebummelt ist, der weiß auch: Es gibt richtig tolle Straßenmusiker. Und die wollen wir uns doch nicht mit einer Genehmigungspflicht vergraulen.