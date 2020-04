EN-Kreis: Achtes Corona-Opfer stammt aus Schwelm

Witten. Es gibt ein achtes Todesopfer der Corona-Pandemie im EN-Kreis: Eine 74-jährige Schwelmerin ist am Mittwoch (15.4.) verstorben.

Kreisweit sind bereits acht Personen an einer Corona-Infektion verstorben. Im Wuppertaler Helios Klinikum ist am Mittwoch (15.4.) eine 74-jährige Schwelmerin auf der Intensivstation gestorben. Es gibt auch zwei Wittener Todesopfer: Ein 36-Jähriger verstarb im Marien-Hospital vor rund einer Woche, ein 70-Jähriger am Montagabend im EvK.

Insgesamt gibt es zurzeit 341 bestätigte Corona-Fälle. Innerhalb eines Tages stieg diese Zahl um elf Personen. Stationär behandelt werden in Krankenhäusern im Kreis derzeit zehn Corona-Patienten. Drei von ihnen werden intensivmedizinisch betreut und beatmet.