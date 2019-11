Polizei Einbruch in Backhaus-Filiale in Witten-Herbede

Witten. In die Verkaufsräume der Backhaus-Filiale in Witten-Herbede wurde eingebrochen. Die Diebe brachen die Eingangstür auf und entwendeten Bargeld.

Einbruch in Backhaus-Filiale in Witten-Herbede

In die Verkaufsräume der Backhaus-Filiale an der Meesmannstraße 42 in Herbede wurde eingebrochen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, kamen die Diebe in der Nacht vom 15. auf den 16. November, zwischen 20 und 4.45 Uhr.

Die Kriminellen brachen gewaltsam eine Zugangstür zu den Verkaufsräumen auf. Im Ladenlokal durchsuchten sie Schränke und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Hinweise: 0234 909-8305 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).