Debatte um Knöllchen: Kippt Witten Badeverbot in der Ruhr?

Witten. Im Sommer kassierten Schwimmer in Wittens Ruhr Knöllchen. Es gab viel Kritik. Aber einfach streichen will die Politik das Badeverbot auch nicht.

Ob das heftig umstrittene Bußgeld für alle, die in der Ruhr baden oder den vereisten Hammerteich betreten, bald wieder Schnee von gestern ist, bleibt weiter unklar. Denn so einfach ist es nicht, das Verbot zu ändern. Der Rat befasste sich in seiner letzten Sitzung des Jahres mit dem heiß diskutierten Thema.

Im Sommer hatten die verschärften Kontrollen des Ordnungsamtes an der Ruhr für Ärger bei den Schwimmern gesorgt. Mitarbeiter prüften, ob das seit 1998 geltende Verbot eingehalten wird und verhängten dementsprechend Bußgeldbescheide. Daraufhin stellten SPD und CDU den Antrag, solche aus ihrer Sicht „unverhältnismäßigen“ Strafen künftig zu vermeiden. Zum Schutz der Bürger vor den Gefahren des Badens oder Eislaufens zu warnen, bleibe aber nach wie vor wichtig, so die Vertreter der Groko – auch um zu verhindern, dass die Stadt regresspflichtig wird.

Feuerwehr und EN-Kreis sollen Stellung beziehen

Dass die Mitarbeiter des Ordnungsamtes bei dem weiterhin bestehenden Verbot aber nur Bußgelder nach Ermessen verteilen, sei nicht so einfach möglich, hieß es seitens der Verwaltung am Montagabend (25.11.) im Rat. Deshalb soll sie nun prüfen, ob die entsprechende Verordnung geändert werden kann.

Welche Folgen es hätte, wenn Verbotsschilder tatsächlich wegfallen, dazu sollen nun Stellungnahmen der Feuerwehr und des EN-Kreises eingeholt werden. Sie sollen die Gefahren für Schwimmer und Eisläufer darlegen. Es soll auch geklärt werden, wer dann bei Unfällen haftet.

Anschließend könne der Rat entscheiden, so die Bürgermeisterin, ob er das Verbot tatsächlich aus der Verordnung streichen will. Dann sei eine Bestrafung allerdings gar nicht mehr möglich.