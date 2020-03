Witten. Die verschärften Auflagen wegen der Corona-Gefahr zeigen in Witten Wirkung. Die Stadt ist ganz leer. Halten sich also die meisten an die Regeln?

Dieser Samstag (21.3.) könnte entscheidend sein, ob wegen der Corona-Gefahr eine Ausgangssperre kommt oder nicht. Die Wittener scheinen sich trotz des schönen Wetters bisher weitgehend vorbildlich zu verhalten. Und bleiben wie empfohlen zu Hause. Ein Lagebericht vom Samstagmorgen aus der Innenstadt.

Bei Boni stehen die Kunden in gebührendem Abstand vor der Tür. Es wird genau kontrolliert, wie viele gleichzeitig ins Geschäft dürfen. Der Biomarkt Alnatura hat im Abstand von zirka 1,50 Meter weiße Streifen auf den Boden vor der Kasse geklebt, damit keiner in der Schlange zu dicht beieinander steht. Vor dm kontrolliert wieder Sicherheitsmann Kaba (46) den Kundenstrom. Der Handel scheint verstanden zu haben. Wer noch öffnen darf, hält sich streng an die verschärften Auflagen der Behörden.

Kunden warten morgens um neun in gebührendem Abstand vor Boni in Witten, um nacheinander hineingelassen zu werden. Es darf nur eine bestimmte Zahl von Käufern gleichzeitig ins Geschäft. Foto: Bublies

Dass die Stadt am Freitag auch noch jegliche Außengastronomie verboten hat, zeigt ebenfalls Wirkung. Man mag sich nicht ausdenken, was an diesem zwar kalten, aber sonnigen Samstagmittag – es ist auch noch Frühlingsanfang – etwa vor Cafe Extrablatt losgewesen wäre. Bis Freitag saßen dort immer wieder Menschen draußen, tranken Kaffee und steckten die Köpfe zusammen. Heute ist alles anders.

Jetzt sitzt erstmals keiner mehr in der Sonne vor Cafe Extrablatt in Witten

Die braunen Biergartenstühle sind zu einem Haufen gestapelt. Drinnen verlieren sich gerade einmal drei, vier Gäste an Tischen, die weit auseinanderstehen. Auch hierfür kam am Freitag noch eine verschärfte Regelung. Wer sein Lokal (nur mit Restaurantbetrieb!) noch bis 15 Uhr für Gäste öffnen darf, muss nicht nur die Tische weit auseinander stellen, sondern auch die Stühle. Das führt zu grotesken Bildern. Eine Mann und eine Frau sitzen beim Kaffeetrinken so weit auseinander, dass man glauben könnte, sie besprächen gerade ihre Scheidung. An den anderen Tischen hocken nur ein paar Männer, jeder für sich allein.

Während alle für die Versorgung nicht zwingend nötigen Geschäfte – vom Kaufhof bis zur Stadtgalerie – ebenso wie Cafés, Eisdielen und Kneipen seit Donnerstag (19.3.) aufgrund der Verbote geschlossen sind, dürfen unter anderem Lebensmittelmärkte, Drogerien und Apotheken weiter öffnen. Doch auch dort sieht man zumindest bei unseren Stichproben am Samstag in der City nur noch recht wenige Kunden – und die, die da sind, stehen auch nicht mehr so dicht an der Brot- oder Käsetheke beieinander, wie es vor wenigen Tagen noch der Fall war.

Mindestabstand auf dem Wittener Wochenmarkt? Na ja...

Angst nein, Vorsicht ja: Jutta Heyden (73) wartet in Höhe des Wochenmarktes in Witten gerade auf ihren Mann. Sie hält Abstand zu den Ständen. Foto: Augstein

Nur auf dem – ebenfalls noch erlaubten – Wochenmarkt beschleicht einen ein komisches Gefühl, obwohl man an frischer Luft ist. Zwei junge Männer, die Mundschutz tragen, erhoffen sich offenbar das große Geschäft mit Desinfektionsmitteln – und Klopapier! Am Fischstand möchte der Reporter in diesem Moment allerdings nicht stehen. Mehrere Kunden warten recht nah beieinander darauf, bedient zu werden. Da schaut sich Jutta Heyder den Blumenstand, wo sich die Narzissen frühlingshaft in die Sonne recken, lieber aus sicherer Entfernung an.

Gut, zur Wahrheit gehört dazu, dass die 73-jährige Herbederin auf ihren Mann wartet. Aber sie hat die Pflanzen, die sie kaufen will, schon mal ins Visier genommen. Da braucht sie gleich nicht mehr lange auszusuchen. „Ich wollte ein paar Primeln mitnehmen und dann zuhause den Balkon ein bisschen zurechtmachen“, sagt die frühere Reisebüro-Betreiberin. Keine Angst vor Corona? „Angst nein, aber ich bin sehr vorsichtig.“

Busfahrer fährt von Witten zum geschlossenen Ruhrpark

„Einer muss den Laden ja am Laufen halten“: Busfahrer Andreas Bänkert gönnt sich in der Wittener City gerade eine Pause. Foto: Augstein

Angst, die kann sich Busfahrer Andreas Bänkert gar nicht leisten. Gerade hat er Pause, wir treffen ihn auf der oberen Bahnhofstraße. „Einer muss den Laden ja am Laufen halten“ sagt der 57-Jährige, der nicht wie andere ins Homeoffice gehen kann. Immerhin bleiben die Sitze hinter ihm – „bis zum Entwerter“ – mit Flatterband abgesperrt. Auf seinem 379er von Bommern zum Ruhrpark befördert er momentan vielleicht noch die Hälfte der sonst üblichen Fahrgäste. „Der Ruhrpark ist ja zu.“

Die Einkaufsmeile ist recht leer, gegen zwölf Uhr sind vielleicht noch 60 bis 80 Menschen in der Bahnhofstraße unterwegs, viele alleine, manche zu zweit. Eine Frau trägt Mundschutz, als sie bei Bäcker Schickentanz am Tresen steht. Teilke Schäfer (83) macht mit ihren zwei großen Einkaufstaschen gerade eine Verschnaufpause in Höhe des Wochenmarkts.

Eigentlich verboten:Teilke Schäfer (83) gönnt sich vor einem Laden in der Bahnhofstraße in Witten eine Verschnaufpause. Sie dürfte dort wegen der Corona-Auflagen gar nicht sitzen – und wird vom Personal auch gleich verscheucht. Foto: Augstein

Sie hat sich draußen auf den Stuhl vor einem Bäcker gesetzt, dort, wo sie wegen der verbotenen Außengastronomie gar nicht sitzen dürfte. Prompt kommt auch jemand aus dem Laden und weist die Seniorin auf das Verbot hin. Die Angst vor Strafen ist groß, denn das Ordnungsamt kontrolliert die Einhaltung der Auflagen.

83-jährige Wittenerin macht ihre Einkäufe trotz Corona-Gefahr noch selbst

Teilke Schäfer hat sich trotz ihres hohen Alters noch aus dem Haus getraut. „Ich geh aber nur auf den Markt, sonst nirgendwo mehr hin. Eine Schlange im Supermarkt tu ich mir nicht an.“ Überhaupt sind noch auffällig viele ältere Menschen unterwegs. Ganz will sich die Seniorin aus dem Johannisviertel ihren eigenen Einkauf nicht nehmen lassen. „Ich will nicht so isoliert sein und bewegen muss ich mich ja auch.“

Apropos Bewegung. Das wird die spannende Frage am Samstagnachmittag. Die Sonne scheint, die meisten haben frei – ob es wie noch kürzlich wieder zu einem Ansturm auf die Naherholungsgebiete kommt? Vorsorglich wurden am Freitag Hohenstein, Hammerteich und Kahler Plack gesperrt. Auch von diesem „Ausflugsverkehr“ dürfte jetzt viel abhängen, ob die Ausgangssperre kommt oder nicht.https://www.waz.de/staedte/witten/coronavirus-en-landrat-muss-in-haeusliche-quarantaene-id228706547.html