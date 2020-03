Die Azubis Sandra (l.) und Nina basteln bei der Familien- und Krankenpflege im Wullener Feld in Witten aus blauen Papiertrockentüchern, Gummibändern und Tackerklammern Atemschutzmasken. Bereichsleiter Jörg-Phillip Linnebach zeigt, wie sie am Ende aussehen. In Folge der Corona-Krise sind im freien Handel keine Atemschutzmasken mehr zu bekommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten aber sehr nah an den Patienten und müssen Atemschutzmasken tragen.