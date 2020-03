Witten. Der Wochenmarkt in Witten darf zwar noch stattfinden. Allerdings müssen einige zuletzt noch erlaubte Stände wegen der Corona-Gefahr verschwinden.

Die Stadt Witten hat noch einmal bei den Sicherheitsauflagen wegen der Corona-Gefahr nachgebessert. Die Händler auf dem nach wie vor zugelassenen Wochenmarkt dürfen ab sofort nur noch „Produkte des täglichen Bedarfs“ anbieten, sprich Lebensmittel – sowohl in der Innenstadt als auch auch in den Stadtteilen.

Am vergangenen Samstag (21.3.) etwa waren noch alle Stände auf dem Markt in der City zugelassen – vom Klopapier bis zu Bekleidung. Die Wochenmärkte würden nach wie vor gut angenommen, sagt Stadtmarketing-Geschäftsführerin Silvia Nolte, zumal man unter freiem Himmel einkaufen könne. Um die Aufenthaltszeiten dennoch weiter zu verkürzen und das Risiko einer Ansteckungsgefahr zu verringern, sollen Kunden jetzt nur noch Lebensmittel einkaufen dürfen. Erlaubt sind deshalb nur noch Obst- und Gemüsestände, Fisch, Käse, Eier, Fleisch, Wurst, Geflügel und Backwaren – alles, was zur „Grundversorgung“ gehört.

Frische Blumen dürfen auf dem Markt in Witten nicht mehr verkauft werden

Alles andere – Uhren etwa, Portmonees oder Kleidung – hat auf der Frischemeile vorläufig nichts mehr verloren. Was Blumen angeht, die gerade zum Frühlingsanfang gefragt sind, erklärt Nolte: „Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt sind sie jetzt auch nicht mehr vertreten.“ Die Standbetreiber seien über die erforderlichen Abstandsregeln und die geltenden Hygienevorschriften informiert worden.

Längst geschlossen hat das Wittener Stadtmarketing seinen Tourist- und Ticket-Service auf dem Rathausplatz. Die Mitarbeiter sind aber werktags von 11 bis 15 Uhr telefonisch erreichbar. Sie helfen zum Beispiel weiter, wenn man dort Konzertkarten gekauft hat und sie jetzt zurückgeben will. Telefon: 02302/122 33. Komplett abgesagt ist das touristische Programm in Witten mit Touren und Tagesfahrten – vorerst ist bis zum 19. April. Ob die Himmelfahrtskirmes vom 21. bis 25. Mai stattfindet, steht noch in den Sternen.

Wochenmärkte: Innenstadt, Rathausplatz, di, do, sa, 8-14 Uhr. Schnee: Auf dem Schnee, mi 9-14 Uhr, Annen : Marktplatz an der Stockumer Straße, fr 8-13 Uhr, Herbede: Platz an der Schmiede, fr 8-13 Uhr