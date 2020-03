37 Schüler und Lehrer der Hüllbergschule in Witten-Annen wurden am Donnerstag (19.3.) auf das Coronavirus getestet. Nachdem das Testergebnis einer Lehrerin der Grundschule am Montag (16.3.) positiv ausgefallen war, ordnete das Kreisgesundheitsamt eine 14-tägige häusliche Quarantäne für die 168 Schüler und Lehrer an. Alle gelten als "enge Kontaktpersonen". Getestet wurden am Donnerstag nur diejenigen, die über Symptome klagen.

Die 168 Schüler und Lehrer haben von der Schulleitung einen Fragebogen zugeschickt bekommen, erzählt eine Erzieherin, die am Donnerstag ebenfalls getestet wurde. "Man konnte ankreuzen, welche Symptome man hat", sagt sie. 37 Personen wurden daraufhin am Donnerstag getestet. Einige besorgte Eltern würden sich jedoch wünschen, dass auch Kinder, die keine Symptome zeigen, getestet werden, sagt Kreissprecher Ingo Niemann. Das sei aber nicht möglich. "Wir können nicht alle testen lassen", sagt er. Die Labore seien bereits jetzt überlaufen. Außerdem sei es laut Robert-Koch-Insitut (RKI) nicht vorgesehen, dass Personen, die keine Symptome zeigen, getestet werden.

40 Einsatzkräfte waren an der Hüllbergschule in Witten im Einsatz

Rund 40 Einsatzkräfte vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), dem Technischen Hilfswerk (THW), der Feuerwehr und dem Ordnungsamt waren am Donnerstagmorgen an der Hüllbergschule in Witten im Einsatz. Mit Flatterband und Absperrbaken wurde das Schulgelände weiträumig abgesperrt. Nur die 37 Schüler und Lehrer sowie die Eltern der Kinder durften das Gelände betreten.

"Wir haben uns entschieden, die Tests an der Schule durchführen zu lassen", sagt Kreissprecher Ingo Niemann. Zwar gäbe es auch eine mobile Test-Station, die sei jedoch nur für 10 bis 13 Personen am Tag ausgelegt. "Dann wären wir drei Tage nur mit den Schülern und Lehrern der Hüllbergschule beschäftigt gewesen".

Die meisten fuhren in ihren Autos durch die Schleuse. Nur einige wenige waren zu Fuß gekommen. In einem Zelt, das die Fahrbahn überspannte, wurde den Schülern und Lehrern der Grundschule ein Abstrich entnommen. Das Ergebnis bekommen sie in etwa ein bis zwei Tagen, so Niemann.

Die meisten Eltern sehen die Situation gelassen. "Meine Tochter hat nur Halsschmerzen", sagt ein Vater. Beunruhigt sei er deshalb aber nicht. "Wir halten es für sehr unwahrscheinlich, dass sie sich infiziert hat." Auch die Erzieherin nimmt die Situation mit Humor. Sie findet es gut, dass keine Panik verbreitet wird und nur die Personen, die Symptome zeigen, getestet werden.

Info:

Ganz ohne Probleme verlief auch der Massentest an der Hüllbergschule nicht. Das Auto einer Mutter wollte nicht mehr anspringen, sodass sie nicht durch die Schleuse fahren konnte. Hinter ihr hatte sich bereits eine lange Schlange gebildet.

Nur wenige Minuten später waren einige Helfer des THW zur Stelle und schoben den Wagen der Frau durch die Schleuse. Nachdem ein Mitarbeiter des DRK den Abstrich bei ihrem Sohn entnommen hatten, halfen ihr die Einsatzkräfte, das Auto wieder ins Rollen zu bringen.