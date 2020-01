Witten. Die Firma Stahlhammer Bommern in Witten ließ bis 1983 die Tassen in den Schränken tanzen. Heute erinnert eine Welle am Bodenborn an das Werk.

Witten: Bommeraner Stahlhammer fertigte Kranhaken

Haben Sie unser Rätselbild erkannt? Dieses Wirrwarr aus Stahlträgern? Einige unserer Leser tippten auf einen Blick in die Eisengießerei Ritz, andere erinnerte das Foto an die ehemalige „Ruhrtaler Gesenkschmiede Kalthoff Wengeler“. Aber nein! Zu sehen war die Transmissionswelle mit dem Schwungrad im Stahlhammer Bommern, kurz bevor das Werk 1983 abgerissen wurde.

Richtig lag unter anderem der Bommeraner Thomas Blumberg. „Der Betrieb stand auf dem Gelände hinter dem Gebäude des heute leer stehenden Edeka Ladens“, erinnert er sich. In dem Hammerwerk wurden schwere Schmiedestücke mit hoher Festigkeit, zum Beispiel große Kranhaken oder Ladehaken geschmiedet. Blumberg schreibt: „Den Einsatz des großen Hammers konnten wir in der Nachbarschaft hören und einige Nachbarn berichteten auch, dass beim Fallen des Hammers im Schrank Gläser klirrten. Kaffeetassen sollen sogar leicht abgehoben haben. Der große Hammer soll eine Gesteinsschicht im Untergrund getroffen haben, die wie eine Wippe am anderen Ende wirkte.“

Ida Palz kann dies bestätigen. Ihr Schwiegervater Heinrich arbeitete 50 Jahre beim Stahlhammer, ihr Mann Heinz 35. Beide begannen mit 13, 14 Jahren ihre Arbeit in der Schmiede. Die 74-Jährige zeigt Fotos aus den 70er Jahren. Da posieren die Arbeiter zusammen mit den Firmenchefs Udo und Friedhelm Schneider. Während des Krieges war der Stahlhammer für die Rüstungsindustrie tätig, erinnert sich Ida Palz. Ihr Schwiegervater Heinrich musste nicht an die Front, er war für die französischen Kriegsgefangenen zuständig, die dort schuften mussten. „Später hat er einmal Post aus Frankreich bekommen. Da hat sich jemand bei Heinrich bedankt, weil er immer dafür gesorgt hat, dass die Gefangenen genug zu essen bekamen. Er sei ein guter Deutscher gewesen“, erzählt die Bommeranerin.

Wittener Firmengelände als großer Spielplatz

Auch Carsten Webelsiep hat eine persönliche Beziehung zu der Firma am Bodenborn 28. „Mein Vater war Mitarbeiter. Sein Arbeitsplatz waren genau die Hammer, die man auf dem Foto sehen kann“, schreibt er. Aufgewachsen sei er in dem kleinen Haus, welches heute noch dort steht. „Ich habe mit meinen zwei Brüdern sehr viel Zeit auf dem Gelände der Firma Stahlhammer Bommern verbracht. Für uns war das ein riesengroßer Spielplatz.“

Heinrich Palz mit einem großen Haken, der beim Stahlhammer Bommern geschmiedet worden war. Foto: Palz / Repro: Schild

1942 hatten die Brüder Schneider das Hammerwerk auf zehn Hämmer ausgelegt, so steht es in dem Buch „Bommern - Geschichte und Geschichten 1897 - 1997“. Der schwerste von ihnen hatte einen Bärgewicht (beim Stahlhammer ist der „Bär“ der Stahlblock, der auf das Werkstück aufschlägt) von 3750 kg.

Stahlhammer zog 1983 von Witten nach Hamm um

Eine Spezialität des Stahlhammers Bommern waren im Gesenk geschmiedete Kranhaken. Im März 1942 bekam das Werk aus kriegsbedingten Gründen die Genehmigung, einen 6000-Kilo-Hammer zu betreiben. Damit konnte nun das Werk zwar noch nie dagewesene Stücke schmieden, handelte sich aber auch den Unwillen der Nachbarschaft ein. Wenn der Hammer heruntersauste, tanzten förmlich in den umliegenden Häuser die Tassen im Schrank.

Witten Hammerwerk entstand 1889 In dem Buch „Bommern - Geschichte und Geschichten 1897 - 1997“, herausgegeben zum 100-jährigen Jubiläum der Sparkasse Bommern, ist die Geschichte vom Stahlhammer Bommern zusammengefasst. Demnach hatte der Fabrikant Bernhard Kozlowski - Schwiegersohn des Bauern Ruhrmann auf dem nahegelegen Ruhrmannshof - am 15. Juni 1889 die Genehmigung erhalten, ein Hammerwerk zu errichten. Kozlowski begann die Produktion von kleineren Schmiedestücken mit zwei Dampfhämmern, verkaufte jedoch bereits 1902 den Betrieb an den Unternehmer Theodor Rode. Dieser musste wiederum 1911 Konkurs anmelden und die Gebrüder Schneider aus Hagen-Eilpe übernahmen den Stahlhammer.

Es begann eine langandauernde Prozessreihe, die schließlich 1973 zum Umzug des Stahlhammers nach Hamm führte. Der Umzug des Unternehmens dauerte insgesamt fünf Jahre. 1983 brach man die Gebäude in Bommern endgültig ab.

In der 1970er Jahren: Heinz Palz (Mi.) mit Kollegen und dem Firmenchef Friedhelm Schneider. Foto: Palz / Repro: Schild

Damit war die Geschichte des Stahlhammers Bommern aber keineswegs zu Ende: Erstens heißt der neue Betrieb in Hamm nach wie vor „Stahlhammer Bommern“. Und zweitens blieb die aus dem Jahre 1911 stammende Transmissionswelle an Ort und Stelle in Bommern erhalten. Sie wurde sogar 1983 unter Denkmalschutz gestellt. Sie besteht im Wesentlichem aus der Welle mit einem Schwungrad von sechs Metern Durchmesser, die in einem Ständerbock gelagert ist. Sie steht dort, wo sie immer in ihrem schweren Fundament gestanden hat. Ringsum ist aber kein Hammerwerk mehr – sondern eine Grünfläche.