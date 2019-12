Züge der S5 und der RE4 Richtung Dortmund sind am Mittwochmorgen in Witten ausgefallen. Grund war ein möglicher Unfall auf der Strecke nach Dortmund.

Witten. Die Bahn hat die Strecke zwischen Witten und Dortmund am Mittwochmorgen gesperrt, ebenso die Bahnübergänge. S5 und RE4 fallen aus.

Bahnübergänge zwischen Witten und Dortmund gesperrt

Die Deutsche Bahn hat am Mittwochmorgen (18.12.) um kurz nach acht die Bahnstrecke zwischen Witten und Dortmund gesperrt. Deshalb sind die Züge der S-Bahn-Linie 5 von und nach Dortmund und der Regionalexpress Richtung Dortmund (RE4) am Vormittag ausgefallen. Betroffen waren auch die an der Strecke liegenden Bahnübergänge, unter anderem in Witten-Rüdinghausen und Dortmund-Kruckel.

Wegen eines möglichen Unfalls ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in Höhe Dortmund-Barop. Gegen 10 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben, die Züge können wieder fahren. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, müssen Bahnkunden aber bis in den Mittag mit Verspätungen rechnen.