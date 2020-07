Ein Autofahrer hat in Witten eine Fußgängerin angefahren. Danach entfernte sich der Mann einfach vom Unfallort.

Unfall Autofahrer in Witten rammt Fußgängerin und fährt davon

Witten. Ein rückwärts fahrendes Auto hat in Witten eine Fußgängerin gerammt. Der Fahrer schrie die Frau an und fuhr davon. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Witten sucht die Polizei nun Zeugen. Am Mittwochabend, 29. Juli, waren zwei Wittenerinnen (21/22 Jahre) um 21.30 Uhr zu Fuß auf der Straße „Auf den Stücken“ in Richtung Dreerholz unterwegs.

Etwa 100 Meter vor der Einmündung zur Straße Dreerholz fuhr ein grauer VW aus einer Einfahrt rückwärts auf die Straße. Der Fahrzeugführer fuhr dann laut Polizei mehrere Meter rückwärts in Richtung der zwei Frauen. Es kam zu einer Kollision, bei der die 22-Jährige leicht verletzt wurde.

Unfallfahrer in Witten schrie die Geschädigten an und fuhr davon

Der Fahrzeugführer des Pkw öffnete das Fenster und schrie die Geschädigten an, warum diese denn „auf der Straße“ laufen würden. Anschließend fuhr der Mann nach Aussagen der Zeuginnen rückwärts weiter und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Der Flüchtige ist circa 40 Jahre alt, hatte einen langen Vollbart, kurze dunkle Haare und eine korpulente Figur. Im Fahrzeug befand sich noch eine etwa 40 Jahre alte Frau. Diese hatte lange blonde Haare und ebenfalls eine korpulente Figur.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5210 um Zeugenhinweise.

