Am Goltenkamp in Witten ist in der Nacht auf Samstag ein Auto ausgebrannt. Die Ursache ist bislang unbekannt.

Brand Auto geht nachts in Wittern-Bommern in Flammen auf

Witten. In Witten-Bommern stand in der Nacht zu Samstag ein Auto in Flammen. Die Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt.

Ein Auto hat in der Nacht auf Samstag (20.6.) in Witten-Bommern Feuer gefangen und brannte aus. Um 00.16 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr. Da stand das Auto an der Straße Goltenkamp bereits in Flammen.

Das gelöschte Fahrzeug an der Straße Goltenkamp in Witten. Foto: Frank Bush

Über eine Stunde dauerten nach Angaben der Feuerwehr die Löscharbeiten. „Es muss massiv gebrannt haben“, so Feuerwehrsprecher Uli Gehrke. Im Anschluss leuchteten die Einsatzkräfte den Ort des Geschehens noch eine Stunde lang für die Kripo aus. Diese hat die Ermittlungen übernommen.

Brandursache ist bislang unklar

Bislang könne aber keinerlei Aussage dazu getroffen werden, wieso das Auto Feuer fing, so die Polizei. Um ein Elektro-Auto soll es sich bei dem Fahrzeug aber nicht handeln, teilt die Feuerwehr mit. Es sei ein Auto mit Verbrennungsmotor gewesen.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.