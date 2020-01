Auch 16- und 17-Jährige können wählen

Bei der Kommunalwahl am 13. September wählen die Bürger in den neun Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises nicht nur Kreistag und Landrat. Sie entscheiden auch darüber, wie sich der Rat in ihrer Stadt in Zukunft zusammensetzt und wer Bürgermeister in ihrer Kommune sein soll.

Auch 16- und 17-Jährige können ihre Stimme abgeben. Wer selbst für ein kommunales Amt kandidieren will, muss volljährig sein.