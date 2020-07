A 44: Anschlussstelle Witten-Zentrum wird gesperrt

Witten. An der A 44 wird eine Nacht lang eine Ausfahrt gesperrt. Betroffen ist die Anschlussstelle Witten-Zentrum.

Die Anschlussstelle Witten-Zentrum in Fahrtrichtung Bochum an der A 44 wird in der Nacht von Freitag (10.7.) auf Samstag gesperrt. Das teilt die Autobahnniederlassung Hamm von Straßen.NRW mit.

Die Sperrung erfolgt in der Zeit von 20 Uhr bis morgens um 5 Uhr. Eine Umleitung wird eingerichtet. Straßen.NRW muss im Bereich der Anschlussstelle einen Fahrbahnschaden beseitigen und investiert 40.000 Euro aus Bundesmitteln. Rettungskräfte im Einsatz können die Ausfahrt nutzen.

