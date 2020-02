202 Flüchtlinge haben Arbeit aufgenommen

Bislang ist Eklist Voga in Deutschland nur geduldet. Er hofft, durch seine Festanstellung nun eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Albanien gilt in Deutschland als sicheres Herkunftsland. Asylanträge von Menschen dieser Staatsangehörigkeit werden deshalb in der Regel abgelehnt.

Derzeit befinden sich in Witten insgesamt 317 Menschen im Asylverfahren und weitere 398 sind geduldet.

2019 sind in Witten von Januar bis August 202 Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integriert worden. Diese Personen haben sich entweder selbstständig gemacht, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen oder eine Ausbildung begonnen. 74 Personen sind in eine geringfügige Beschäftigung vermittelt worden. Im Leistungsbezug des Jobcenters sind 1112 Geflüchtete (September 2019).