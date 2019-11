Kita 200 neue Kitaplätze in Witten für unter Dreijährige geplant

Witten. Wittens Kitaplätze sind ausgereizt, heißt es von der Stadt. Im neuen Kitajahr wird es zwei Notgruppen geben. Verschiedene Träger planen Neubauten.

Am 1. August beginnt das neue Kindergartenjahr. Etliche Eltern werden in Witten keinen Kitaplatz bekommen. Wieviele es genau sind, dazu möchte sich das Amt für Jugendhilfe und Schule derzeit noch nicht äußern. Es verweist auf den 2. September, an dem dann – für den Jugendhilfe- und Schulausschuss – konkrete Zahlen vorliegen sollen. Fest steht: Derzeit fehlen allein noch 206 Plätze für unter Dreijährige – da die Stadt hier eine künftige Versorgungsquote von 45 Prozent anstrebt.