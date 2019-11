18-Jähriger begeistert in Witten mit seinem Klarinettenspiel

Witten. Mit dem erst 18-jährigen Armin-Thomas Khihel präsentierte sich in der Reihe „Best of NRW“ in Haus Witten ein Meister des Klarinettenspiels.

Die Klarinette zählt wegen ihrer Vielseitigkeit zum beliebtesten Instrument in der Holzbläserfamilie. Ihr großer Tonumfang von fast vier Oktaven sowie ihre mannigfaltigen Klangnuancen von samtweichen Tönen in den tiefen Lagen sowie schrillen Klängen in höchsten Lagen ziehen viele Interpreten an und eröffnen ihnen weitreichende Klanginterpretationen.

Mit dem erst 18-jährigen Armin-Thomas Khihel präsentierte sich am Mittwochabend in der Reihe „Best of NRW“ in Haus Witten ein – trotz seiner Jugend – bereits ausgereifter Meister des Klarinettenspiels. Zusammen mit seiner Klavierpartnerin Barbara Squinzani bot dieses gut eingespielte Duo einen erlebnisreichen Kammermusikabend bei dem die Freude am Musizieren sowie die lebendige und unbekümmerte Frische im Ausdruck die Zuhörer im gut besuchten Konzertsaal überzeugten.

Es gab auch eine Neuheit zu hören

Die Programmauswahl blieb mit Werken von Mozart, Messager, von Weber und Poulenc im eher konservativen Bereich wobei trotzdem eine Neuheit zu hören war. Das berühmte Klarinettenquintett A-Dur von Mozart – ein Zwillingswerk zum Klarinettenkonzert in gleicher Tonart – ist in der Besetzung Klarinette und Streichquartett komponiert worden. Zur Aufführung gelangte eine Bearbeitung mit Klavier. Vom kompositorischen Inhalt ging durch diese Änderung nichts verloren, allerdings vermisste man im sehr gesanglich vorgetragenen langsamen Satz (Larghetto) doch sehr die weichen Streicherklänge. Die Musiker glichen aber dieses Manko durch ihr sauberes und vitales Spiel aus.

Die bereits erlangte technische Perfektion und Virtuosität des jungen Klarinettisten zeigte sich in den folgenden Stücken. Das romantisch angelegte „Solo de Concours“ von André Messager bestach vor allem mit einer breit angelegten Kadenz, die dem Solisten sein gesamtes Können abverlangte. Auch das „Grand Duo Concertant“ von Carl Maria von Weber erklang heroisch und kraftvoll, bevor die fetzig und teilweise humorvoll angelegte „Sonate für Klarinette“ von Francis Poulenc das Konzert abschloss.

Die Zuhörer entließen dieses sympathische Duo nicht ohne eine Zugabe von George Gershwin.