Wesel. Zwei Autos kollidieren an der Straße Am Schornacker beim Abbiegevorgang. Beide Fahrer müssen mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Verletzte müssen nach Unfall in Wesel ins Krankenhaus

Am Montagabend gegen 17.55 Uhr befuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen die Straße Am Schornacker in Richtung Krudenburger Weg. In Höhe der Kreuzung Am Schornacker kollidierte der 38-jährige Mann mit einer 27-jährigen Weselerin, die mit einem Auto von der Straße Am Schornacker links auf die Straße Am Schornacker in Richtung B58 fahren wollte.

Der Gelsenkirchener erlitt schwere Verletzungen, die Autofahrerin aus Wesel verletzte sich leicht. Beide Unfallbeteiligten mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Abschleppunternehmen bargen die beiden Fahrzeuge.