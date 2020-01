Wiener Charme im Scala Wesel

Klassisch-unterhaltsam ging es am Freitagabend im gut besuchten Kulturspielhaus Scala an der Wilhelmstraße zu: Das Mercator-Ensemble hatte sein Programm „Wiener Melange“ im Gepäck.

Das Quartett in der zunächst ungewöhnlich anmutenden Besetzung mit zwei Violinen, Viola und Kontrabass ist ein Ensemble, das aus den Duisburger Philharmonikern hervorgegangen ist. Und so ungewöhnlich ist die Besetzung eigentlich nicht: Schon im 18. Jahrhundert wurde in dieser Kombination in den Wiener Kaffeehäusern und Bierlokalen aufgespielt.

Mit Schmankerln von Joseph Lanner, Fritz Kreisler und der Strauss-Familie huldigten die vier Musiker einer Stadt, in der es auch im 21. Jahrhundert nicht ungewöhnlich ist, wenn ein ausführlicher Bericht über die letzte Staatsopern-Inszenierung wie selbstverständlich seinen Platz auf der Titelseite der führenden Boulevardzeitung erhält. In der Donaumetropole geht es halt etwas anders zu als beispielsweise an der Spree.

Wiener Walzer pur

Das 2008 gegründete Ensemble brauchte ein bisschen Zeit, um sich an die Licht- und Tonverhältnisse im ehemaligen Kino zu gewöhnen. Doch dann zeigten die vier Musiker, dass Wiener Musik ihren ganz eigenen Charme hat, der auch am Niederrhein seine Freunde hat.

Bekanntes und Unbekannteres hatte das Quartett mitgebracht: Insbesondere der immer im Schatten der Strauss-Dynastie stehende Lanner – der eigentliche Erfinder des Wiener Walzers – hatte es Matthias Bruns, Peter Bonk (Violine), Eva Maria Klose (Viola) und dem moderierenden Kontrabassisten Hanno Fellermann angetan: Die immer leicht ironische Musik des Beethoven-Zeitgenossen zog auch die Zuhörer in ihren Bann.

Originelle Titel

Und natürlich Strauss: Neben den bekannteren Johanns hatte das Mercator-Ensemble auch von Josef Strauss, der eigentlich Ingenieur und Erfinder war und als Ersatz im Musik-Familienunternehmen einsprang, einige Werke mitgebracht: So etwa „Feuerfest“, das für einen Hersteller von Safes, die eben feuerfest waren, komponiert wurde. Oder die amüsante „Ferienreise“, die, so Hanno Fellermann, allenfalls bis zum Wienerwald geführt hat.

Ja, die Titel der Wiener Unterhaltungsmusik des 19. Jahrhunderts waren immer originell – auch wenn man den Kompositionen nicht immer unbedingt anhört, wie sie heißen. Das Publikum genoss den unterhaltsamen Abend. Und so wurde das Mercator-Ensemble nicht ohne Zugabe aus dem Scala entlassen.