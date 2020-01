Wesel. Im Fall eines schwer verletzten Mädchens bei einem Unfall in Wesel untersucht die Polizei, ob der Autofahrer ein Rotlicht missachtet hat.

Wesel: Zwölfjährige Schülerin von Auto erfasst

Am Dienstagmorgen überquerte eine zwölfjährige Schülerin aus Wesel um 7.25 Uhr in Wesel die Reeser Landstraße in Höhe der Alte Delog Straße. Hier wurde sie von dem Auto eines 56-jährigen Weselers erfasst, der die Reeser Landstraße in Richtung Hansaring befuhr.

Das Mädchen verletzte sich schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Autofahrer das Rotlicht einer Ampel missachtet haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.