"Wir wollen die Aufenthaltsqualität in den Höfen der Stadt verbessern." Mit dieser Zielsetzung geht jetzt Bürgermeisterin Ulrike Westkamp an die Öffentlichkeit. Die Stadt legt nicht nur ihr erfolgreiches Fassadenprogramm für zwei weiter Jahre auf, sondern nimmt auch die unattraktiven Innenhöfe bei der Blockbebauung zwischen den Ringstraßen ins Visier. Das Land unterstützt das Förderprogramm mit 140.000 Euro, weitere 60.000 Euro steuert die Stadt bei. So sollen die Hausbesitzer animiert werden, sich für mehr Wohnumfeld-Qualität zu engagieren.

Die ursprüngliche Nutzung des charakteristischen Wohn- und Geschäftshauses in der Weseler Innenstadt, mit eigentümergeführtem Fachgeschäft im Erdgeschoss, selbstgenutztem Wohneigentum und einem geringen Anteil an Mietwohnungen in den Obergeschossen, gehört mittlerweile in vielen Fällen der Vergangenheit an. Ladenlokale und Wohnungen sind heute in der Regel vermietet.

in der Innenstadt leben viele Menschen

Oft entstanden im Erdgeschoss Anbauten, um die Geschäftsfläche zu vergrößern. Die darüber liegenden Wohnungen können oft nur vom Innenhof her erreicht werden. Hier parken auch häufig die Autos und der Anlieferverkehr fließt ebenfalls oft über diese Höfe. Schön ist anders. Dabei hat Wesel - im Gegensatz zu vielen anderen Innenstädten - noch das Plus, dass hier tatsächlich viele Menschen wohnen.

Die Höfe sollen grüner und schöner werden.Deshalb werden Neupflasterungen und Begrünung von Hofflächen einschließlich dem Anlegen von (Hoch-) Beeten, der Anlage von Spiel- und Wegeflächen, die Errichtung von festinstallierten Sitzgruppen, die Einfriedung von Stellflächen für Abfallbehälter, die Neuanpflanzung von Heckengehölzen als Einfriedungen, die Installation von Anlagen zur (automatischen) Bewässerung der Grünanlagen und die Installation zur Beleuchtung von Hofräumen und Mauern gefördert.

Maximal 30 Euro pro Quadrtmeter

Analog zum Fassadenprogramm ist dem Hofprogramm eine kostenlose und unverbindliche Modernisierungsberatung durch ein Planungsbüro vorgeschaltet. Hier wird ein Gebäudeausweis erstellt und es werden Vorschläge zur Gestaltung gemacht, die dann hoffentlich in einem Förderantrag an die Stadt münden. Die Förderung aus dem Fassaden- und Hofprogramm beträgt 50 Prozent von maximal 60 Euro je Quadratmeter umgestalteter Fläche – also maximal 30 Euro.

Das Fassadenprogramm, das in Wesel seit 2012 läuft, ist nach Ansicht von Bürgermeisterin Ulrike Westkamp, sehr erfolgreich. Bisher führte das Planungsbüro „StadtLandNet" 190 Modernisierungsberatungen durch und erstellte 100 architektonische Gebäudeausweise. Insgesamt wurden 70 Fassaden mit 15.500 qm umgestalteter Fläche ansprechend gestaltet. Dafür nahmen die Privatbesitzer insgesamt 1,9 Millionen Euro in die Hand. Die Stadt zahlte bisher 450.000 Euro Fördergelder aus.

Wer sich für das Förderprogramm interessiert, findet weitere Einzelheiten unter www.wesel.de. Außerdem hat die Stadt die Informationen noch einmal in einem Flyer gebündelt.