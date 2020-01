Wesel. Bis zu 15.000 Euro nehmen Paare für ihre Hochzeit in die Hand. Wie das Geld angelegt werden kann, zeigte die Hochzeitsmesse in Wesel.

Wesel: Traumhaftes für den Tag der Hochzeit

Unendlich viele Tipps, Ideen und Trends zum „schönsten Tag im Leben“ präsentierten die Aussteller am Wochenende in der Niederrheinhalle. Eine Hochzeitsmesse versprüht schon im Vorfeld etwas von der Romantik eines Hochzeitstages. Ausgestrahlt wurde sie von Ausstellern, händchenhaltenden Pärchen oder Brautmüttern, die beim Anblick der traumhaften Kleider in Verzückung gerieten.

Die Braut in Schwarz wie zu Ur-Uromas Zeiten? Auch das ist wieder angesagt. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Zum neunten Mal lud Gabriele Günter von der Eventagentur „Easy Wedding“ zu dieser Veranstaltung ein, die deutlich machte, woran das Paar rund um das „Ja-Wort“ eigentlich denken sollte. Und dass es ratsam ist, nichts dem Zufall zu überlassen.

Von Traurednern, Fotografen über die Hochzeitstorte, den Ringen bis zur Tischdekoration und vieles mehr war in der Niederrheinhalle alles zu finden, was zur Gestaltung beiträgt. Im Mittelpunkt standen natürlich die Brautkleider und Herrenanzüge.

Im Licht der untergehenden Sonne

„Heiraten ist nach wie vor in, aber der Trend geht zu freien Trauungen“, erklärte Gabriele Günter. Die Paare nähmen für dieses Ereignis durchaus 10.000 bis 15.000 Euro in die Hand – „wenn’s groß gefeiert werden soll“. Es gebe aber auch immer mehr Paare, die diesen Tag im privaten Rahmen im Ausland gestalten möchten. Am Strand von Sardinien, Portugal oder Thailand, beispielsweise. Im Licht der untergehenden Sonne und unter dem Rauschen der Wellen als Begleitmusik…...

Brautjungfern in luftig-blumigen Kleidern. Foto: Arnulf Stoffel / FFS

Modenschauen zeigten in der Niederrheinhalle die unterschiedlichen Stilrichtungen der Bekleidungen für das Brautpaar, aber auch für begleitende Brautjungfern und Trauzeugen. Gabriele Günter empfiehlt den heiratswilligen Damen, sich das Kleid mindestens sechs Monate vor dem Ereignis auszusuchen, damit Änderungen in Ruhe durchgeführt werden können. Und wenn es ein sehr opulentes Kleid sei, dann solle man unbedingt vor der Traumhochzeit das „Laufen“ üben. Natürlich konnte der „Traum in Weiß“ vor Ort auch anprobiert werden.

Prinzessin oder Vintage-Style – für jede ist etwas im Angebot

Melanie aus Bislich war mit ihren Freundinnen da und konnte nicht widerstehen – gleich vier Kleider probierte sie an. „Ich weiß noch gar nicht wie mein Kleid aussehen soll“, sagte sie augenzwinkernd. Der Vintage-Style sei immer noch gefragt, aber auch „Prinzessinnen“ mit viel Bausch und Tüll finden, was sie suchen. Auffallend sind die verspielten Kleinigkeiten wie Knopfleisten oder Spitze, die die Kleider verzieren.

Bei den Herren ist der Style lockerer und durchaus auch ausgefallen geworden. Mann trägt oft Fliege und auch mit Cappi sieht der Bräutigam schick aus.

Hier einen leckeren Espresso genossen, dort die Hochzeitstorte probiert, mal ein Angebot bei einem DJ eingeholt und das Konzept einer Freien Trauung erfragt, in Fotoalben geblättert, sich Trauringe angesehen und eine Fotobox getestet – bei der Hochzeitsmesse fehlte es an nichts, damit aus der geplanten Hochzeit auch eine Traumhochzeit werden kann.