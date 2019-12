Wesel: Tosender Applaus beim AVG-Weihnachtskonzert

Beim Weihnachtskonzert des Andreas Vesalius Gymnasiums (AVG) waren alle Plätze auf den Kirchenbänken in St. Martini schnell besetzt. Schon lange vor Konzertbeginn waren Eltern und Verwandte gekommen, um dem Programm mit dem Titel „Klingende Weihnacht“, an dessen Aufführung über einhundert Mitwirkende Schülerinnen und Schüler beteiligt waren, zu lauschen.

Mit dem musikalischen Versprechen „Morgen kommt der Weihnachtsmann“, dargeboten von der Bläserklasse des fünften Jahrgangs, startete der 90-minütige musikalische Reigen. Die Bläserklasse der Stufe sechs spannte einen Weihnachtsliederbogen über Ländergrenzen hinweg. Mit „Deck the hall“, „Engel haben auf den Feldern“, „Carol of the bells“ und „Rudolph the red nosed reindeer“ wurden traditionelle englische, französische, ukrainische und amerikanische Melodien gespielt.

Lampenfieber vor dem Auftritt in der Martinikirche

Voll und satt füllten die Instrumente den Kirchenraum und verzauberten die stolzen Eltern und Angehörigen. Die Jüngeren haben teils seit Schuljahresbeginn an den Stücken geprobt und jetzt die Feuerprobe vor Publikum grandios gemeistert. Trotz Gewusel und Lampenfieber vor dem Auftritt hatten die Lehrerinnen und Lehrer Frauke Kielstropp, Michael Vesthake, Markus Werner und Andreas Winkels die musikalischen Talente im Griff, sie wurden von Referendarin Carmen Finzel unterstützt.

Der Schulchor sang die Gospel „Waiting for the Lord“ und „Good news“ sowie „Let it snow“ und „Seasons of Love“ aus dem Musical Rent. Das Orchester verzauberte, ergänzt durch Chorgesang, mit „White Christmas“ und legte mit „Salsa Bells“ und dem „Tanz der Rohrflöten“ aus dem Ballett der Nussknacker von Pjotr Iljitsch Tschaikowski gekonnt nach. Das brachte den Musikern viel Applaus ein.

Eltern sind begeistert vom Können der AVG-Schüler

Die Eltern Andrea und Nessim Thurau warteten gespannt auf die Auftritte ihrer drei Kinder die Posaune in der Junior Band sowie Baritonsaxophon und Schlagzeug in der Big Band spielten. „Es ist immer wieder überraschend, was die auf die Beine stellen“, lautete das begeisterte Statement von Mutter Andrea Thurau nach tosendem Schlussapplaus.

Zuvor präsentierten noch die Junior und die Big Band hörenswert und kurzweilig Weihnachtsklassiker wie „Let it snow“, “Jingle Bells“ und „Leise rieselt der Schnee“.

AVG-Schülerinnen bewiesen Mut mit Song von Mariah Carey

Besonders mutig waren die Schülerinnen Selina Wawrzyniak und Linn Verschüren: Sie sangen solo bei ‎„All I want for Christmas is you“, von Pop-Diva Mariah Carey. Auch die Percussionen der Gruppe „Drumheads“ vermochte bei „O du Fröhliche“ zu begeistern. Festlich gefangen nahmen Junior und Big Band mit dem Werk „Fairytale of New York“.