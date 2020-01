Wesel: Kunst in all ihren Facetten in der Galerie im Centrum

Natürlich war ihr Name gestern Vormittag im Bühnenhaus allgegenwärtig. Und natürlich wurden im Rahmen der Eröffnung der Ausstellung der Finalistinnen des Erna Suhrborg-Preises immer wieder Zitate der bekannten Weseler Künstlerin genutzt, um sich ihrem Verständnis von Kunst anzunähern. Passend habe der Biograf Heiner Stachelhaus einmal, wie die Kulturbeauftragte Heike Kemper in ihrer Rede erwähnte, die Künstlerin Erna Suhrborg zitiert: „Malen ist für mich wie ein Trieb – ich konnte_und wollte nicht anders malen. Das Bild war für mich anfangs immer etwas Unerreichbares, Faszinierendes.“

Bis zum 8. März zu sehen

Erstmals war der Preis 2017 ausgelobt worden, um die bekannte Weseler Künstlerin zu würdigen, die „ohne Hang zur Öffentlichkeit, eine stille Meisterin ohne Kunststudium“ war, wie Heike Kemper betonte. Und genau hier liegt der Ansatz für den Preis, mit dem autodidaktische Künstlerinnen gewürdigt werden sollen. 50 Künstlerinnen hatten sich beworben, eine Jury hatte die 19 Finalistinnen ausgewählt, dabei aber eine schwere Wahl.

„Denn die eingereichten Arbeiten waren allesamt qualitativ hochwertig, ansprechend und ausstellungswürdig“, so Heike Kemper. Bis zum 8. März sind die Werke nun in der Galerie im Centrum zu sehen – und es sind viele abwechslungsreiche wie fesselnde Werke aus allen Genres mit dabei, wovon sich die vielen Kunstinteressierten gestern schon überzeugen konnten. Am Internationalen Weltfrauentag, wird dann das Geheimnis gelüftet, wer Nachfolgerin der ersten Preisträgerin wird, die gestern ebenfalls der Vernissage beiwohnte.

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp hatte in ihrer Begrüßungsrede im Wesentlichen die biografische Komponente Erna Suhrborgs, die in diesem Jahr 110 Jahre alt geworden wäre, im Blick. „Sie malte, um sich auszudrücken, war bodenständig und uneitel.“ Die Stadt könne stolz sein, dass Erna Suhrborg nach Stationen in Amsterdam und Duisburg ihre Heimat in Wesel gefunden hätte. Ganz besonders glücklich sei die Bürgermeisterin, dass Gabriele und Hans Dieter Suhrborg dem Städtische Museum ein Spätwerk der Malerin geschenkt hätten. Das hängt ab sofort im Foyer des Bühnenhauses.

Viele Teilnehmer am Nachwuchspreis

Dr. Barbara Rinn-Kupka, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Städtischen Museums, würdigte Erna Suhrborg als Künstlerin, die ohne Vorschriften und Vorgaben wirkte: „Sie spürte die Kunst in sich.“ Suhrborg habe es geschafft, ihren Stil zu finden, sie sei eine frühe Vertreterin des Informellen in der Kunst gewesen. Zugleich habe sei Suhrborgs Kunst ungemein zeitlos.

Gleichzeitig freue sich Rinn-Kupka darüber, dass sich so viele Teilnehmer am Nachwuchspreis gefunden hätten. „Macht weiter euer Ding“, gab sie den Jugendlichen im Sinne von Musiker Udo Lindenberg mit auf den Weg.

Danach ließen die Besucher bei einem Gläschen Sekt oder auch Selters die Kunst in der Galerie auf sich wirken – und machten dabei vielleicht schon den einen oder anderen Favoriten aus. Denn bis zum 1. März kann das Publikum darüber abstimmen, welche Künstlerin in diesem Jahr den Erna Suhrborg-Preis bekommen soll.