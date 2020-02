Wesel: Jetzt kommen Medien aus der Stadtbücherei per Fahrrad

Wesel. Ein neuer Service: Wer nicht so mobil ist, kann Bücher in der Stadtbücherei telefonisch bestellen. Sie werden dann geliefert und wieder abgeholt.

„Bücher auf Rädern“, das passt prima zu einer fahrradfreundlichen Stadt wie Wesel. Und so gibt es ab sofort dieses Angebot der Stadtbücherei, das wie folgt funktioniert: Weseler, die wegen ihres Alters, einer Krankheit oder körperlichen Einschränkung keine Möglichkeit haben, die Bücherei zu besuchen, dürfen ihre Wünsche per Telefon äußern und bekommen die Medien vorbeigebracht. Das gilt auch für pflegende Angehörige, die nicht die Zeit haben, auch noch zur Bücherei an der Ritterstraße zu fahren.

Ab 65 kostet der Ausweis zehn Euro

„Dieses Projekt kommt uns sehr entgegen“, sagt Gertrud Liman vom Seniorenbeirat, denn es knüpft nahtlos an die Broschüre „Wir kommen zu Ihnen nach Hause“ an, die das Gremium in der vergangenen Woche vorgestellt hat.

Das neue Angebot ist kostenlos, wobei ein gültiger Büchereiausweis vorhanden sein muss. Imke Lucka, die die Stadtbücherei leitet, macht darauf aufmerksam, dass der ab 65 Jahren schon für zehn Euro im Jahr zu haben ist. Leistungsempfänger nach Sozialgesetzbuch II und XII müssen nichts zahlen.

Ein Job aus der Ehrenamtsbörse

Bislang ist Elmar Kappenberg der Einzige, der sich über die Ehrenamtsbörse gemeldet hat und die Bücher auf Rädern zu den Bestellern bringen möchte. Je nach Nachfrage werden noch zusätzliche Helfer benötigt. Kappenberg ist Pädagoge und hat Mitte der 80er Jahre die Bücherei des Andreas-Vesalius-Gymnasiums mit aufgebaut, ist sozusagen vom Fach. Seit seinem Ruhestand im Mai 2019 war er auf der Suche nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit und ist überzeugt davon, nun die richtige gefunden zu haben.

Ins Gespräch kommen

Dabei möchte er nicht nur einfach die gewünschten Medien vorbeibringen und wieder abholen, sondern auch mit den Menschen ins Gespräch kommen. „Das fände ich schön“, sagt er und Gertrud Liman ist sich sicher, dass so das eine oder andere zur Sprache kommt, bei dem weitere Unterstützung nötig ist.

Auf mobile Dienste angewiesen

Wer „Bücher auf Rädern“ in Anspruch nehmen möchte, kann seine Wünsche zu Büchern, Zeitschriften, Hörbüchern und anderem mehr telefonisch unter 0281/203-2355 anmelden. Aktuelle Tages- und Wochenzeitungen sind von der Ausleihe ausgenommen. Ein Ehrenamtlicher kommt dann zu einem zuvor vereinbarten Termin nach Hause. Das wird zunächst auf den Donnerstag beschränkt sein.

Der Beigeordnete Rainer Benien verweist darauf, dass Alter und Krankheit nicht unbedingt zusammengehören. Ältere Menschen fühlten sich heute im Durchschnitt zehn Jahre jünger als sie es tatsächlich seien.

Oft wohnten Senioren bis ins hohe Alter in ihrem gewohnten Umfeld und seien dabei vermehrt auf mobile Dienste angewiesen. Solch ein Dienst, wenn auch kostenlos, sind die „Bücher auf Rädern“ auch. Elmar Kappenberg jedenfalls will in der Regel mit dem Fahrrad kommen, je nachdem, wie viele Ziele an einem Tag zu absolvieren sind.